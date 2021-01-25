Комитет по вопросам экономразвития требует скорейшего рассмотрения законопроекта о локализации Члены парламентского комитета по вопросам экономического развития выступают за рассмотрение законопроекта №3739 о локализации в начале следующей сессии Верховной Рады. Об этом заявил заместитель главы комитета народный депутат Дмитрий Кисилевский, выступая на согласительном совете депутатских фракций.



"Я напомню, что этот законопроект предусматривает требование местной составляющей при государственных закупках и его принятие позволит создать больше 60 тысяч новых рабочих мест и сохранить около 200 тысяч существующих рабочих мест", - сказал он.



Д.Кисилевский выразил уверенность, что во время пандемии Верховная Рада должна делать все возможное, чтобы украинские граждане имели работу в своей стране, а не были вынуждены искать ее за границей. "И мы должны это делать даже если это кому то из наших уважаемых партнеров не нравится, поскольку нас выбирали украинские граждане, а не граждане других стран", - подчеркнул политик.



Также замглавы парламентского комитета призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля провести широкие консультации с бизнесом и с парламентом по вопросу планируемого подписания зоны свободной торговли с Турцией. "Мы должны понимать, что это соглашение выгодно Украине и не является очередным выстрелом себе в ногу и обмен экономических вопросов ради какой то политической целесообразности", - отметил Д.Кисилевский.



Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" в июле прошлого года.



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