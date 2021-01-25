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В 2020 году группа НЛМК незначительно увеличила выплавку стали

25.01.21 12:27
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В течение января-декабря 2020 года группа НЛМК выплавила 15,833 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом исчислении - 1%.

Продажи увеличились на 3% до 17,52 млн. тонн - за счёт роста реализации чугуна в 3 раза г/г до 1,5 млн. тонн на фоне снижения производства стали в период реконструкции конвертерного производства НЛМК, сообщает пресс-служба металлургической компании.

Реализация полуфабрикатов третьим лицам выросла на 25% г/г до 4,9 млн. тонн - за счёт увеличения продаж чугуна и сортовой заготовки на экспорт. Продажи готового проката снизились на 5% г/г до 10,5 млн. тонн на фоне слабого спроса в апреле-мае 2020 и перераспределения продаж в пользу полуфабрикатов. Продажи на "домашних" рынках сократились на 6% г/г до 10,7 млн. тонн, что было, в основном, обусловлено снижением продаж НЛМК США. Продажи в России остались на уровне прошлого года - 6,7 млн. тонн. Продажи на экспортных рынках выросли на 17% г/г до 6,8 млн. тонн - за счёт увеличения экспорта чугуна на рынки США, Китая и Турции.

"Восстановление деловой активности в сочетании с эффектом отложенного спроса из-за пандемии COVID-19 привели к росту цен во всех ключевых регионах. Высокая стоимость сырьевой корзины также поддержала котировки. В России цены на плоский прокат без покрытий в долларовом выражении выросли на 11% кв/кв (-3% г/г), цены на арматуру - на 13% кв/кв (+4% г/г). Котировки слябов на базисе FOB Чёрное море увеличились на 23% кв/кв (+40% г/г) вслед за восстановлением спроса на экспортных рынках", - говорится в пресс-релизе.

МинПром

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