В мире снизился спрос на алюминий Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики, в январе-ноябре 2020 года переизбыток на рынке первичного алюминия в мире достиг 2081 тыс. тонн (для 2019 года показатель составил 448 тыс. тонн).



Мировой спрос за 11 месяцев достиг уровня в 59,11 млн. тонн, что на 0,583 млн. тонн или 1% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в то время как производство выросло на 2%.



Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия оценивается по итогам января-ноября на уровне 55% или 33,79 млн. тонн. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 6,6%.



В ЕС снизили производственные показатели за 11 месяцев на 0,5% в годовом выражении, в NAFTA - увеличили на 4,2%.



За ноябрь 2020 года производство первичного алюминия в мире достигло уровня в 5709 тыс. тонн, спрос - 5458,6 тыс. тонн.



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