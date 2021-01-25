У Зеленского ожидают восстановления экономики в 2021 году Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.



По его словам, рост ожидается благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ. А также, "выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций".



Советник главы государства подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.



"Но ожидание на 2021 год положительное", – сказал Олег Устенко.



Как известно, по данным НБУ, экономика Украины сократилась в 2020 году на 4,4%.



МинПром



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