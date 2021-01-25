На выплату субсидий требуется еще 10 млрд грн Министерство социальной политики обратилось в Минфин с просьбой увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий. Как сообщает ZN.UA, об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.



"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала М.Лазебная в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".



Министр отметила, что на данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.



Как сообщалось, на компенсацию отмены льготного тарифа на электроэнергию выделят 1,4 млрд грн.



Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил о том, что субсидии плохо влияют на психологическое состояние украинцев и унижают их достоинство.



"Кроме того, отмечу, ненормальна ситуация, когда большинство или значительная часть людей в стране получают субсидии. Потому психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите - вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете? Это угнетает их достоинство. У нас Революция Достоинства была в 2014 году, понимаете?" - сказал он.



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