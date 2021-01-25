Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Байден заявил об усилении кризиса в США

25.01.21 11:05 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, возникший из-за пандемии коронавируса, углубляется, для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры.

С начала пандемии в США выявили 24,7 млн зараженных COVID-19, 413 тыс. человек умерли, сообщает Коммерсант.

"Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, кризис лишь углубляется. Вчера мы узнали, что еще 900 тыс. американцев подали заявки на пособия по безработице", - сказал Дж.Байден во время выступления в Белом доме.

Он отметил, что в этой ситуации государство должно помочь гражданам, так как это "неотложная экономическая необходимость". Президент призвал действовать "смело и решительно".

Дж.Байден подписал два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США. Первый касается мер поддержки семей, пострадавших в результате кризиса, а второй - минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков (15 долл. в час) и предоставления "оплачиваемого экстренного отпуска".

Ранее Дж.Байден сообщил, что все прибывающие в США из-за рубежа воздушным транспортом должны будут уходить на карантин. Также он продлил требование об обязательном ношении масок во время поездок между штатами поездом, самолетом и автобусом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:27
В 2020 году группа НЛМК незначительно увеличила выплавку стали
12:02
В мире снизился спрос на алюминий
11:55
Укроборонпром ищет зарубежного инвестора для постройки второго самолета Мрия
11:31
На выплату субсидий требуется еще 10 млрд грн
10:41
Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии
10:15
ММКИ продолжает экологическую модернизацию
09:39
Укрзализныця намерена принять комплекс мер по предотвращению хищения грузов
09:16
В Германии призывают установить мораторий на прокладку Северного потока-2
09:01
Украина – вторая в мире по экспорту зерна
08:26
Россия может ввести полный запрет на вывоз лома черных металлов
08:20
У Зеленского ожидают восстановления экономики в 2021 году
08:06
В водах Дании возобновилась прокладка Северного потока-2
22.01.21
17:54
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
17:37
В Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении цен
17:14
Бизнес начал охотно брать кредиты – НБУ
16:57
Alcoa прогнозирует резкий рост спроса на алюминий в этом году
16:44
В феврале на украинском рынке лома ожидается обвал цен
16:33
Промышленное производство в Украине упало до минимума за 5 лет
16:16
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
15:52
В крупных сетях АЗС подорожало дизтопливо
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!