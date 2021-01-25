Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии Украинская компания "Мотор Сич" проведет капитальный ремонт и модернизацию грузинских военных вертолетов Ми-8. Об этом накануне сообщило Минобороны Грузии.



Указано, что в Тбилиси был подписан трехсторонний меморандум между "Мотор Сич", государственным военным научно-техническим центром "Дельта" и "Тбилавиамшени" (Тбилисский авиационный завод).



В рамках меморандума о сотрудничестве в области развития военного предпринимательства партнеры будут реализовывать совместные проекты, которые будут включать капитальный ремонт и модернизацию многофункционального шведского двигателя Ми-8, говорится в сообщении.



Также в Минобороны отметили, что сотрудничество с "Мотор Сич" направлено на развитие военной промышленности и модернизацию самолетов.



ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило около 33 млн долл. чистой прибыли.



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