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Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии

25.01.21 10:41 , Соцпортал
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Украинская компания "Мотор Сич" проведет капитальный ремонт и модернизацию грузинских военных вертолетов Ми-8. Об этом накануне сообщило Минобороны Грузии.

Указано, что в Тбилиси был подписан трехсторонний меморандум между "Мотор Сич", государственным военным научно-техническим центром "Дельта" и "Тбилавиамшени" (Тбилисский авиационный завод).

В рамках меморандума о сотрудничестве в области развития военного предпринимательства партнеры будут реализовывать совместные проекты, которые будут включать капитальный ремонт и модернизацию многофункционального шведского двигателя Ми-8, говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что сотрудничество с "Мотор Сич" направлено на развитие военной промышленности и модернизацию самолетов.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило около 33 млн долл. чистой прибыли.

МинПром

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