ММКИ продолжает экологическую модернизацию На металлургическом комбинате имени Ильича (ММКИ) группы "Метинвест", вслед за доменной печью №3, современные аспирационные установки будут установлены и на доменной печи (ДП) №5. Основные строительные работы планируется завершить уже летом текущего года. Инвестиции в строительство аспирационных установок литейного двора и подбункерных помещений пятой домны составят 26 млн долл. США. Экологическая модернизация на предприятиях Группы "Метинвест" продолжаются, несмотря на то, что пандемия в 2020 году практически парализовала мировой рынок.



Промышленные предприятия от Китая до Великобритании были вынуждены защищать свои производственные мощности. Правительства ЕС и Китая приняли ряд мер по ограничению функционирования промышленных предприятий. Подрядные организации не выезжали за пределы своих стран. Были крайне ограничены поставки оборудования и запчастей между странами. На реализации экологических проектов Группы "Метинвест" также отразились глобальные мировые изменения. Все силы были брошены на завершение самого крупного в истории Украины экологического проекта – модернизацию аглофабрики. В 2020 году также было запланировано строительство еще одной аспирационной установки в доменном цехе, но возникли сложности с доставкой оборудования для ремонтов и строительства в других подразделениях. Последние данные показали, что ДП №5 нуждается в модернизации больше, чем ДП №2.



Действуя на основе Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками №1412336600-44, принято решение о первостепенной модернизации доменной печи № 5 на ММКИ, которая имеет большую производительность и находится в непосредственной близости к объектам социальной сферы, в том числе общеобразовательной школе № 20. На сегодняшний день выполнены работы по планировке территорий площадок под строительство новых систем аспирации. Начаты подготовительные работы по демонтажу и переносу сооружений и устройству временных электросетей.



Основные работы по экологической модернизации ДП №5 проведут в два этапа. На первом этапе, без остановки доменной печи, будет построен комплекс систем аспирации, включающий закладку фундаментов, монтаж металлоконструкций, газоходов, зонтов и укрытий. Кроме того, будут подведены необходимые коммуникации и установлено оборудование рукавных фильтров. На втором этапе, во время остановки печи на капитальный ремонт, будут подключены рукавные фильтры к системам аспирации литейных дворов и подбункерных помещений, и выполнены пуско-наладочные работы. На этом этапе будет завершено усиление существующих конструкций литейных дворов и обустроена прилегающая территория. Окончание данных работ планируется летом текущего года. После ввода в эксплуатацию новых аспирационных установок доменной печи №5 остаточная запыленность будет ниже утвержденных нормативных показателей.



"Мы идем по пути создания чистого металлургического производства, пошагово выполняя взятые на себя обязательства по экологической модернизации производства. Например, в прошлом году мы не только завершили масштабную модернизацию технологических газоочисток аглофабрики, но и запустили новые аспирационные установки на доменной печи №3. В этом году, начинаем строить современные системы аспирации для пятой домны", - отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.



Напомним, в 2020 году группа "Метинвест" завершила модернизацию технологических газоочисток аглофабрики меткомбината имени Ильича - самого крупного в истории Украины экологического проекта. Стоимость реконструкции составила более 160 млн долл.



"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий с центральным офисом в Нидерландах. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга является группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие им.



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