Укрзализныця намерена принять комплекс мер по предотвращению хищения грузов "Укрзализныця" планирует реализовать комплекс неотложных мер по предотвращению хищения грузов и ожидает от украинского бизнеса-грузовладельцев, которые пользуются услугами железной дороги, оперативной информации о фактах краж и предложения по их искоренению. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".



По указанным вопросам компания провела встречу с представителями бизнеса.



"Результатом этой встречи станут серьезные действия, направленные на сохранение грузов и искоренение хищений. В частности, мы будем обращаться в правоохранительные органы по вопросам усиления нашего сотрудничества и оперативного реагирования на факты хищений железнодорожных грузов", - заявил директор офиса по безопасности "Укрзализныци" Михаил Ясельский.



Кроме того, он сообщил, что "Укрзализныця" рассматривает возможность использования современных технических средств для предотвращения краж, в частности квадрокоптеров и мощных видеокамер, а также работает над созданием собственного центра мониторинга и анализа всех фактов хищений.



Участники рынка грузоперевозок также предложили обмен информацией о динамическом взвешивании поездов в движении, что позволит оперативно выявлять наиболее проблемные точки на маршрутах.



По итогам встречи ее участники договорились об оперативном обмене всей необходимой информацией для скорейшего усиления контроля и предотвращения краж грузов.



По данным "Укрзализныци", количество незаконных вмешательств в работу железной дороги в 2020 году уменьшилось почти на 42%.



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