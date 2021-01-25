Россия может ввести полный запрет на вывоз лома черных металлов Минпромторг РФ готов предложить ввести полный запрет на вывоз лома черных металлов из РФ, если цена на арматуру не начнет снижаться, сказал замглавы министерства Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".



"Когда мы увидели, что с середины декабря растут цены на арматуру, правительством было принято решение о вводе экспортной пошлины в размере 45 евро за тонну (ставка в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну - ред.). И февраль посмотрим. Если эта мера не принесет нам результат, то будем предлагать руководству страны ввести либо квотирование, либо полный запрет на вывоз этого важного для нашей экономики сырья. Мы имеем такое право в соответствии с нашими обязательствами во Всемирной торговой организации", - сказал замминистра.



В.Евтухов напомнил, что строительный сортамент (в т.ч. арматура - ИФ) производится с использованием электросталеплавильных печей, основным видом сырья для которых является лом.



"Около 80% в цене арматуры - это цена лома. Поэтому мы сейчас ввели меру в виде экспортной пошлины, если она не сработает, будем предлагать более жесткие меры", - добавил замминистра.



Он также напомнил, что министерство с конца прошлого года проводит еженедельные встречи с застройщиками и металлургами, где обсуждается уровень цен на стройматериалы. Так, по итогам совещаний была достигнута договоренность, что "Объединение строителей подсчитает, какой объем арматуры необходим для реализации государственных контрактов (это социальное строительство, школы, сады, поликлиники, расселение ветхого аварийного жилья), и металлурги сказали, что на этот объем, когда он будет рассчитан, они дадут цену, даже, может, себе в убыток", отметил чиновник.



Замминистра заявил, что дефицита строительных материалов нет: "У нас мощностей даже с запасом, если будут выполняться национальные проекты, у нас хватит своих материалов по всем направлениям".



Как сообщалось, в конце прошлого года в Минпромторге прошло первое расширенное совещание по вопросу роста цен на российскую металлопродукцию с участием Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), крупнейших компаний по производству стали, строительных и машиностроительных компаний. По его итогам было принято решение создать рабочую группу по вопросу роста цен на металл.



Одно из предложений, появившихся в преддверии совещания, касалось введения временных экспортных пошлин на стальную заготовку и арматуру в размере 13% (но не менее 73 долл./тонна) и 12% (но не менее 78долл./тонна).



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