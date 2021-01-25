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В водах Дании возобновилась прокладка Северного потока-2

25.01.21 08:06
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Трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы по строительству "Северного потока-2". Укладка идет в водах Дании, сообщила Nord Stream 2.

"Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток-2". Работы идут в соответствии с полученными согласованиями",— говорится в сообщении компании, пишет газета "Коммерсант”.

Из-за санкций США от строительства «Северного потока-2» отказались европейские суда. На достройку были направлены два российских трубоукладчика — "Академик Черский" и "Фортуна". Оба судна получили разрешение на проведение работ. Очередные работы должны были начаться 15 января 2021 года, но оператор "Северного потока-2" отложил строительство трубы. 21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока-2" из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

МинПром

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