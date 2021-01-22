Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз За неделю (15-22 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 47 копеек за 1 литр, или на 3,8% - до 12,9 грн за 1 литр, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".



Наибольшее недельное подорожание на уровне 1 грн/л зафиксировано на станциях UPG (12,95 грн/л). В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 48 коп./л и 57 коп./л, до 13,83 грн/л и 13,61 грн/л соответственно, сообщает encorr.



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 40-45 коп./л, до 12,21–12,24 грн/л.



SOCAR и Shell подняли цены на 68 и 61 коп./л, до 13,76 и 12,98 грн/л соответственно.



Такие сети, как AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, KLO, "Автотранс", BVS, Chipo, "Фактор", "Авантаж 7", SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 15-60 коп./л.



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