Бизнес начал охотно брать кредиты – НБУ Спрос на бизнес-кредиты в октябре-декабре 2020 года увеличился впервые с начала коронакризиса. Как передает Укринформ, об этом говорится в опросе НБУ об условиях банковского кредитования.



Отмечается, что заинтересованность бизнеса в долгосрочных займах растет два квартала подряд. Главными факторами оживления спроса банки считают снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и реструктуризацию долгов.



Банки объясняют большую лояльность условий кредитования высоким уровнем ликвидности и усилением конкуренции. Уровень одобрения кредитных заявок корпоративных клиентов не изменился, впрочем, половина банков отметила смягчение ценовых условий по уже одобренным заявкам.



Спрос населения на кредиты в четвертом квартале прошлого года также рос. Кредитную активность стимулировали лучшие потребительские настроения, увеличение расходов на товары длительного пользования и снижение процентных ставок по кредитам. Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты в октябре-декабре увеличился, росла срочность займов и улучшались ценовые условия.



Участники опроса подтвердили также рост спроса на ипотеку. Впервые с 2017 года произошло существенное смягчение условий ипотечного кредитования. Этому способствовали позитивные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов преимущественно у крупных банков.



Всего более 90% финучреждений оценили долговую нагрузку заемщиков как среднюю. Уровень закредитованности корпоративных клиентов не изменился, домохозяйств - незначительно уменьшился, преимущественно по оценке крупных банков.



Участники опроса улучшили оценки всех рисков в IV квартале 2020 года, исключая операционный, который несущественно вырос, в основном у крупных банков. В ближайшие три месяца респонденты прогнозируют определенный рост рисков, самое существенное - валютного.



Респонденты НБУ положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 83% из них прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 74% - портфеля корпораций. Банки и в дальнейшем ожидают наращивания фондирования: почти две трети опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 60% - средств предприятий.



Опрос проводился с 17 декабря 2020 года до 11 января 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.



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