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В Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении цен

22.01.21 17:37 , МеталлТорг
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Как сообщает Mysteel.com, cогласно последнему ежемесячному отчету Китайской ассоциации черной металлургии (CISA), опубликованному 19 января, внутренние цены на сталь в Китае, вероятно, снизятся в ближайшее время, поскольку спрос со стороны конечных потребителей может упасть.

Многие регионы Китая делают этот сезон межсезонным для потребления стали, но добавили, что усиленные меры по контролю за распространением COVID-19 также повлияют на спрос.

Ожидается, что в 2021 году спрос на сталь в Китае в целом останется стабильным благодаря устойчивому восстановлению экономики страны. Центральное правительство продолжит проводить активную налогово-бюджетную политику и осмотрительную денежно-кредитную политику, чтобы экономика оставалась в разумных пределах, отмечает CISA.

Однако в краткосрочной перспективе внутренний спрос сократился из-за более низких температур и высоких цен на сталь. Согласно исследованию CISA, складские запасы пяти основных стальных продуктов, включая арматуру, катанку, горячекатаный рулон, холоднокатаный рулон и средний лист, как у предприятий, так и у трейдеров, демонстрируют признаки накопления в этом месяце.

По состоянию на 10 января общие запасы пяти торговых предприятий в 20 крупных городах, охваченных исследованием CISA, увеличились до 7,7 млн ​​тонн, что на 5,6% больше, чем на конец декабря, в то время как запасы заводов-членов CISA продемонстрировали больший рост на 12,1%. Данные исследования показали, что за тот же период она составила более 13 млн тонн.

Производство стали в Китае в последнее время остается высоким, что оказывает некоторое давление на баланс между спросом и предложением. В прошлом месяце суточное производство в среднем составляло 2,94 млн тонн в день, увеличившись на 0,8% за месяц или на 7,7% за год, сообщает CISA со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны.

Цены на сталь на внутреннем рынке в декабре прошлого года существенно выросли из-за резкого роста цен на сырье, включая импортную железную руду, металлургический кокс и лом. Однако, как отмечает CISA, рентабельность китайских комбинатов находится под давлением из-за более высоких затрат на сырье.

МинПром

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