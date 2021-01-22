Alcoa прогнозирует резкий рост спроса на алюминий в этом году По прогнозу Роя Харви, генерального директора американской алюминиевой компании Alcoa, мировое потребление этого металла в 2021 г. прибавит 7% по сравнению с прошлым годом и достигнет 67 млн т. Это будут самые высокие темпы роста с 2014 г.



Основными источниками этого подъема должны стать восстановление мировой экономики после прошлогоднего спада, спровоцированного коронавирусом, и принятые в ряде государств программы стимулирования экономики.



Спрос на алюминий, по оценкам Alcoa, больше всего должен увеличиться в таких отраслях как инфраструктурное строительство, электросети, упаковка, машиностроение, производство автомобилей, включая электромобили. При этом потребление в Китае возрастет на 5% по сравнению с 2020 г., а за его пределами — на 10% за счет восстановительного роста.



Как считает Р.Харви, мировое производство алюминия в 2021 г. увеличится в меньшей степени, чем спрос на него. Благодаря этому глобальный рынок, в настоящее время находящийся в состоянии избытка, будет более сбалансированным. По данным International Aluminium Institute (IAI), в 2020 г. мировое производство первичного алюминия составило 65,27 млн т, что на 1,6% больше, чем годом ранее.



Сама Alcoa в 2020 г. произвела около 2,3 млн т первичного алюминия, превысив отметку предыдущего года на 9,5%. Два завода компании в Австралии и Испании находятся под угрозой закрытия, но, как отметил Р.Харви, в конце 2020 г. более 95% мировых производителей алюминия имели положительную рентабельность. Поэтому необходимости в немедленной остановке этих предприятий, очевидно, нет.



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