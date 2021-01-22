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Промышленное производство в Украине упало до минимума за 5 лет

22.01.21 16:33 , Бизнес Цензор
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Промышленное производство в 2020 году сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, в перерабатывающей – 6,9%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,3%.

При этом, по данным Госстата, в декабре 2020 года промышленное производство выросло на 2,8%, по сравнению с ноябрем, и на 4,8% к декабрю 2019 года.

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в декабре в годовом измерении составил 3,2%, тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 1,1%.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

В 2018 году промпроизводство возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. Рост промпроизводства в Украине в 2017 году составил 0,4%, в 2016 году – 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

МинПром

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