Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В крупных сетях АЗС подорожало дизтопливо

22.01.21 15:52 , enkorr
печать
размер текста:

Розничные операторы за неделю (15-22 января) повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 - до 23,95 грн/л, ДТ - до 22,35 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли в сети "Автотранс", сообщает encorr.

Топливо в сети Glusco подорожало на 33 коп./л: А-92 - до 25,35 грн/л, А-95 - до 27,35 грн/л, ДТ - до 26,35 грн/л.

UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ - на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 24,50 грн/л, А-95 - до 25,50 грн/л, ДТ - до 26,60 грн/л. На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 25 коп./л, до 22,75 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 30-40 коп./л: А-92 подорожал до 24,99 грн/л, А-95 - до 25,99 грн/л, ДТ - до 24,89 грн/л. На 87 коп./л все виды топлива подорожали в сети "Татнефть-АЗС-Украина".

Такие сети, как AMIC, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango, Motto, "Укргаздобыча" и "Катрал", в среднем подняли цены на 0,05-0,70 грн/л.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:14
Бизнес начал охотно брать кредиты – НБУ
16:57
Alcoa прогнозирует резкий рост спроса на алюминий в этом году
16:44
В феврале на украинском рынке лома ожидается обвал цен
16:33
Промышленное производство в Украине упало до минимума за 5 лет
16:16
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
15:31
Пандемия коронавируса до сих пор создает большие риски для мировой экономики – Лагард
15:16
Инвестирование в Украину упало до минимума за 20 лет
14:51
В США построят новый завод по выпуску труб
14:31
Первые результаты развития добычи полезных ископаемых будут в течение двух лет – Шмыгаль
14:14
Повышение энерготарифа приведет к необоснованному росту затрат ГМК – Укрметаллургпром
13:54
Атомщики просят правительство решить вопрос с задолженностями в отрасли
13:35
В 2021 г. Китай введет в строй новые алюминиевые мощности на 2,98 млн т в год
13:29
Промышленность не в приоритете экономической политики Кабмина - Магомедов
13:10
В Украине есть все необходимые механизмы для привлечения инвестиций – министр
12:49
Закон 4167 о контроле промышленного загрязнения содержит ряд негативных для экономики норм – ФРУ
12:33
Закон о локализации нужно принимать как можно скорее - мнение
12:30
В России будут выпускать зеленый водород
12:15
В Таиланде надеются на рост выплавки стали
11:54
Vale продает убыточные мощности в Мозамбике
11:34
Стальной гигант Baowu пообещал снижать выбросы углекислого газа с 2023 г.
21.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!