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Первые результаты развития добычи полезных ископаемых будут в течение двух лет – Шмыгаль

22.01.21 14:31 , Укринформ
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Первые результаты соглашений о разделе продукции (СРП) будут уже в течение следующих двух лет. А в течение 3-5 лет будет возможность колоссально увеличить добычу газа. Об этом во время публичного обсуждения проекту Национальной экономической стратегии-2030 сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Собственная добыча газа, кобальта, лития, титана. Все эти богатства есть в Украине. В конце прошлого года было подписано 7 соглашений о разделе продукции, а в начале этого года - еще одна. Это элемент государственно-частного партнерства, касается развития сферы добычи", - сказал Д.Шмыгаль.

По его мнению, первые результаты развития полезных ископаемых можно будет увидеть в течение двух лет.

"Это более 10 млрд грн инвестиций по этим 8-ми соглашениям. В течение 3-5 лет, убежден, Украина колоссально увеличит добычу собственного газа, что даст нам, кроме экономической и энергетической независимости, ресурс для дальнейшего развития", - отметил Д.Шмыгаль.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года правительство одобрило подписание с победителями конкурсов соглашений о разделе углеводородов на участках Берестянский, Ивановский, Бузивский, Балаклейский, Унгивский, Софиевский и Зинковский. Подписание СРП состоялось 31 декабря 2020 года. Еще одно соглашение - по участку Варвинский- Министерство энергетики подписало 14 января.

МинПром

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