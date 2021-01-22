Атомщики просят правительство решить вопрос с задолженностями в отрасли Предприятия атомной энергетики просят правительство поспособствовать скорейшему погашению задолженности перед национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" для урегулирования критической ситуации в отрасли. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передают Українські Новини.



В частности, "Энергоатом" и ряд украинских предприятий атомной энергетики обратились с письмами к премьер-министру Денису Шмыгалю и временно исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко о критической ситуации, которая сложилась в атомной отрасли.



"Правительство просят содействовать выполнению постановления НКРЭКУ от 16 января, в соответствии с которым "Гарантированный покупатель" не менее 50% средств, которые он получает от "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, должен направить на погашение задолженности перед "Энергоатомом". Речь идет о сумме не менее 5,1 млрд гривен (из общего долга 24 млрд гривен), благодаря чему "Энергоатом" сможет частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации. Следовательно они смогут своевременно выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоги и не останавливать производственную деятельность", - говорится в нем.



Также данные письма к правительству подписали: крупнейший производитель турбинного оборудования, завод "Турбоатом" (Харьков); харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"; научно-производственное предприятие "Радий" (Кропивницкий); научно-производственная фирма "Информация и технологии", которая разрабатывает и поставляет на АЭС Украины автоматизированные системы управления и мониторинга; совместное украинское-латвийское предприятие "Химимпекс"; северодонецкое научно-производственного объединение "Импульс" (СНПО "Импульс", Луганская область); ривненское предприятие "Высоковольтный союз" и другие.



При этом руководители всех перечисленных предприятий отмечают, что в атомно-промышленном комплексе сложилась критическая ситуация.



В частности, генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин отметил, что предприятие вынуждено приостанавливать крайне важные для развития атомной отрасли проекты.



Отмечается, что по состоянию на 21 января задолженность "Энергоатома" перед "Турбоатомом" составляет 745,9 млн грн по условиям действующих договоров, а также 898,6 млн грн за уже отгруженную продукцию.



В свою очередь "Энергопроект" в своем письме к премьер-министру подчеркивает, что нарушение сроков оплаты за выполненные для украинских атомных станций работы негативно влияет на финансовое состояние института.



"Это причина несвоевременной выплаты зарплаты работникам, несвоевременной уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджеты и других платежей, необходимых для обеспечения деятельности института и надлежащего исполнения договорных обязательств, таких как расходы на командировки работников, своевременное приобретение расходных материалов и т.п.", - подчеркнули в институте.



При этом предприятие "Радий" заявляет, что оно находится на грани банкротства, и предприятие вынуждено сокращать персонал, поскольку у него нет возможности выплачивать зарплату в полном объеме.



Сейчас "Энергоатом" задолжал "Радию" за оборудование для повышения безопасности АЭС более 1,6 млрд грн.



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