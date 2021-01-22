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В 2021 г. Китай введет в строй новые алюминиевые мощности на 2,98 млн т в год

22.01.21 13:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает S&P Global Platts, по ее расчетам, в 2021 г. в Китае будет введено в строй порядка десяти новых заводов и производственных линий по выпуску первичного алюминия совокупной мощностью 2,98 млн т в год.

Это превышает показатель 2020 г., в течение которого аналитики Platts отследили запуск девяти новых линий на 2,35 млн т первичного алюминия в год.

В целом к концу прошлого года совокупные мощности по производству алюминия в Китае оценивались исследовательской компанией Antaike в 42,63 млн. т в год, из которых 39,26 млн т приходится на действующие предприятия. По данным International Aluminium Institute (IAI), в 2020 г. в Китае было произведено 37,32 млн. т металла, на 4,3% больше, чем годом ранее.

Порядка 70% новых мощностей в 2020 и 2021 гг. приходится на провинцию Юньнань, богатую гидроэнергетическими ресурсами. В прошлом году компании Yunnan Shenhuo Aluminum, Wenshan Aluminum, Yunnan Hongtai New Materials и другие ввели там в строй шесть производственных линий на 1,68 млн т, а в 2021 г. ожидается запуск еще четырех линий на 2,08 млн т. Одновременно в промышленных районах приморских провинций выводятся из эксплуатации устаревшие мощности.

МинПром

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