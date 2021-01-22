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Промышленность не в приоритете экономической политики Кабмина - Магомедов

22.01.21 13:29
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Стимулирование развития промышленности, как основы экономики, до сих пор не стало приоритетом экономической политики правительства. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Это четко видно по тому, как формируется бюджет и расставляются акценты государственных затрат на цели развития. Как бы то ни было, важно помнить, что ни одна страна в мире еще не стала успешной, развивая сельское хозяйство, как основную отрасль экономики. А вот примеров успешных стран, которые в свое время поставили на промышленность, - десятки", - сказал он.

Нардеп напомнил, что Кабмин планирует создать новый специальный фонд госбюджета и финансировать его за счет поступлений от игорного бизнеса. Для этого правительство одобрило проект закона, который вносит поправки в Бюджетный кодекс. Средства из спецфонда пойдут на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки.

Согласно бюджету-2021, в специальный фонд будет перечислено 7,4 млрд грн от платы за лицензии на право заниматься игорным бизнесом. Из них на аэропортную инфраструктуру планируется потратить 1 млрд грн, на создание современной онкологической клинической базы в Национальном институте рака - 1,5 млрд грн, на создание при МКИП Фонда развития учреждений общегосударственного значения - 2 млрд грн, на субвенцию местным бюджетам на создание центров культурных услуг - 300 млн грн, на субвенцию местным бюджетам на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию - 3,3 млрд грн.

"Поддержка всех перечисленных направлений, безусловно, важна. Особенно сейчас, когда Украина переживает разрушительные последствия карантинного кризиса. Но гораздо более важным, на мой взгляд, является спасение экономики и возобновление устойчивого и долгосрочного экономического роста. Без успешной экономики невозможно построить эффективную систему социальной защиты, вывести на новый уровень украинскую науку, образование, культуру и спорт", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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