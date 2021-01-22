Промышленность не в приоритете экономической политики Кабмина - Магомедов Стимулирование развития промышленности, как основы экономики, до сих пор не стало приоритетом экономической политики правительства. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Это четко видно по тому, как формируется бюджет и расставляются акценты государственных затрат на цели развития. Как бы то ни было, важно помнить, что ни одна страна в мире еще не стала успешной, развивая сельское хозяйство, как основную отрасль экономики. А вот примеров успешных стран, которые в свое время поставили на промышленность, - десятки", - сказал он.



Нардеп напомнил, что Кабмин планирует создать новый специальный фонд госбюджета и финансировать его за счет поступлений от игорного бизнеса. Для этого правительство одобрило проект закона, который вносит поправки в Бюджетный кодекс. Средства из спецфонда пойдут на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки.



Согласно бюджету-2021, в специальный фонд будет перечислено 7,4 млрд грн от платы за лицензии на право заниматься игорным бизнесом. Из них на аэропортную инфраструктуру планируется потратить 1 млрд грн, на создание современной онкологической клинической базы в Национальном институте рака - 1,5 млрд грн, на создание при МКИП Фонда развития учреждений общегосударственного значения - 2 млрд грн, на субвенцию местным бюджетам на создание центров культурных услуг - 300 млн грн, на субвенцию местным бюджетам на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию - 3,3 млрд грн.



"Поддержка всех перечисленных направлений, безусловно, важна. Особенно сейчас, когда Украина переживает разрушительные последствия карантинного кризиса. Но гораздо более важным, на мой взгляд, является спасение экономики и возобновление устойчивого и долгосрочного экономического роста. Без успешной экономики невозможно построить эффективную систему социальной защиты, вывести на новый уровень украинскую науку, образование, культуру и спорт", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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