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В Украине есть все необходимые механизмы для привлечения инвестиций – министр

22.01.21 13:10 , Укринформ
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В Украине созданы все необходимые механизмы для привлечения инвестиций, теперь вопрос - относительно их имплементации. Как передает Укринформ, об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Все механизмы для привлечения инвестиций налицо. Теперь вопрос об их имплементации", - отметил И.Петрашко.

Министр уверен, что важная роль в этом принадлежит Офису привлечения инвестиций (Ukraineinvest), который сопровождает инвестора. И.Петрашко также назвал приоритеты развития Украины до 2030 года: выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке, достичь верховенства права, справедливых судов, защиты прав инвестора, повысить кредитный рейтинг, развить фондовый рынок, а также внедрить надлежащее управление публичными финансами. Он отметил, что уровень инвестирования в Украине должен быть не ниже, чем в соседней Польше.

"На данный момент кредитный рейтинг Украины равен уровню В, что значительно ниже, чем у стран-конкурентов за капитал. Должны повысить позицию Украины в международных рейтингах S&P и Fitch до ВВ до конца 2022 года, до ВВ+ - до конца 2024 года", - добавил И.Петрашко.

МинПром

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