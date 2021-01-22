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Закон 4167 о контроле промышленного загрязнения содержит ряд негативных для экономики норм – ФРУ

22.01.21 12:49 , РБК Украина
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Проект закона Украины №4167 "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения" не может быть поддержан в текущей редакции. Он содержит ряд негативных норм, которые будут иметь критические последствия для предприятий и экономики страны в целом.

Об этом говорится в открытом письме к председателю ВР Дмитрию Разумкову и председателю комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко.

Как сказано в письме, нормы закона негативно повлияют на уровень занятости, объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Поэтому Федерация работодателей Украины просит отозвать проект для дальнейших консультаций и доработки

Отмечается также, что комитет по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании решил поддержать принятие за основу законопроекта реестр. № 4167 несмотря на то, что члены Комитета и заинтересованные в обсуждении участники заседания выразили значительное количество замечаний к этому законопроекту.

"Наиболее дискуссионными являются вопросы правильности и достоверности адаптации основных требований Директивы 2010/75/ЕС Европейского Парламента и Совета от 24.11.2010 о промышленных выбросах (интегрированное предотвращение и контроль загрязнения), и оценка готовности национального промышленного сектора к внедрению в кратчайшие сроки таких строгих требований - учитывая мировой экономический кризис, вызванный коронавирусной болезнью", - отмечают в федерации.

По мнению ФРУ, законопроекты № 4167 и 4167-1 не готовы к рассмотрению ВРУ.

"Существует много неучтенных предложений от Федерации работодателей Украины, народных депутатов, экспертной среды, Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ. ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" содержит инструменты для устранения таких противоречий путем проведения дополнительного заседания комитета. Поэтому просим Главу украинского парламента не включать в недельный порядок", - отмечается в письме.

По убеждению федерации, доработки законопроектов позволит подготовить на рассмотрение Верховной Рады согласованный и качественно подготовленный законопроект - который, с одной стороны, не создаст угроз для экономического развития страны, а с другой - позволит консолидировать позицию народных депутатов и избежать отклонения важного системного законопроекта.

Как известно, сейчас в Верховной Раде находятся на рассмотрении два законопроекта относительно реформы промышленного загрязнения - проект закона "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения" №4167, и альтернативный проект "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения" № 4167-1. У обоих законопроектов есть многочисленные замечания украинских экспертов и международных специалистов.

Напомним, по прогнозам Европейской бизнес-ассоциации, сокращение нормативов выбросов, которое запланировано на 2021 год, может привести к значительным экономическим потерям предприятий горно-металлургического комплекса.

Так, госбюджет может потерять 70 млрд грн поступлений, а страна - 600 тыс. рабочих мест.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии нормативы не соответствуют европейским стандартам и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников.

МинПром

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