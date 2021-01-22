Закон о локализации нужно принимать как можно скорее - мнение В Украине необходимо как можно быстрее принять закон о локализации. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Он позволит защитить интересы украинских производителей, особенно в промышленности, повысить внутренний спрос на промышленную продукцию и таким образом застраховать экспортеров от внешних рисков", - уверен он.



С.Магера также считает, что правительственный регулирующий законопроект механизмы защиты национальных производителей нуждается в доработке путем проведения дополнительных консультаций с экспортерами.



"Эти поправки не регламентируют порядок введения ответных протекционистских мер либо прямые механизмы защиты, а просто допускают их вероятность. В основном речь идет о регулировании механизмов защиты экспортных интересов национальных производителей постфактум", - сказал он.



С.Магера сообщил, что документом вводятся: порядок защиты прав украинских производителей при проведении иностранными государствами расследований в отношении украинского импорта, а также порядок защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО и международных договоров Украины в торгово-экономической сфере. Минэкономики получит право на представительство и самопредставительство интересов Межведомственной комиссии по международной торговле в судах.



"Тот факт, что правительство понимает, что система защиты интересов отечественных экспортеров требует реформирования и актуализации согласно глобальным экономическим вызовам, безусловно радует. Это положительный сигнал для бизнеса", - отметил он.



"Тем не менее, к правительственному законопроекту есть ряд вопросов. Во-первых, нет гарантии, что у власти хватит политической воли, чтобы перевести документ в статус действующего закона. Сопротивление иностранного лобби будет и с ним придется считаться. Во-вторых, задуманная Кабмином система защиты интересов экспортеров направлена на борьбу с последствиями демпинга, и не предусматривает профилактических мер, которые могут предупредить убытки национальных производителей. В-третьих, предоставление Минэкономики права на представительство в судах хоть и актуально, но с самими судами у нас большая проблема. За примерами далеко ходить не нужно", - подчеркнул С.Магера.



МинПром



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