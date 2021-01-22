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В России будут выпускать зеленый водород
22.01.21 12:30 , Металлургпром
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"Роснано" и "Энел Россия" (56,43% у итальянской Enel) намерены заняться совместным производством "зеленого" водорода в России (производится электролизом воды при помощи энергии, полученной из возобновляемых источников), следует из презентации "Роснано", опубликованной Telegram-каналом "Советбезрынка" (источники "Ъ" подтвердили подлинность). Именно "зеленый" водород, считающийся наиболее экологичным, получил приоритет в масштабной программе ЕС по переходу на это топливо.
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