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В России будут выпускать зеленый водород

22.01.21 12:30 , Металлургпром
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"Роснано" и "Энел Россия" (56,43% у итальянской Enel) намерены заняться совместным производством "зеленого" водорода в России (производится электролизом воды при помощи энергии, полученной из возобновляемых источников), следует из презентации "Роснано", опубликованной Telegram-каналом "Советбезрынка" (источники "Ъ" подтвердили подлинность). Именно "зеленый" водород, считающийся наиболее экологичным, получил приоритет в масштабной программе ЕС по переходу на это топливо.

Базой для производства станет строящаяся ветроэлектростанция (ВЭС) "Энел России" в Мурманской области мощностью 201 МВт (ввод в декабре 2021 года, но возможны задержки), которую генкомпания строит по договору поставки мощности (ДПМ, гарантирует повышенный возврат инвестиций через оптовый энергорынок) для ВИЭ.

Предполагается выпускать 12 тыс. тонн водорода в год и экспортировать его в ЕС, инвестиции оцениваются в 320 млн долл. США. Аналитики отмечают, что производство водорода могло бы решить вопрос с энергопрофицитом в Мурманской области, но конечная стоимость водорода может оказаться слишком высокой, к тому же остаются вопросы относительно способов доставки его клиентам в Европе.

МинПром

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