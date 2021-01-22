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Vale продает убыточные мощности в Мозамбике

22.01.21 11:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила о намерении выйти из убыточного бизнеса по добыче коксующегося угля в Мозамбике, чтобы сосредоточиться на своей основной деятельности.

В 2004 г. Vale взяла в концессию сроком на 25 лет уникальное мозамбикское угольное месторождение Moatize. Для вывоза угля за рубеж компания построила железную дорогу и морской порт.

В настоящее время мощности предприятия достигают 15 млн т в год, из которых более 12 млн т приходится на высококачественный коксующийся уголь, а в 2022 г. Vale планировала довести производство до 18 млн т.

В то же время в последние годы Moatize является хронически убыточной компанией из-за постоянных технических проблем и высоких операционных затрат. В третьем квартале 2020 г. потери Vale составили 213 млн долл. EBITDA. Вследствие этого бразильская корпорация не видит для Moatize будущего в своей структуре. Тем более что Vale заявила о намерении стать "углеродно нейтральной" к 2050 г.

В качестве первого шага к продаже активов Vale выкупила долю миноритарного акционера — японской компании Mitsui & Co. В 2014 г. она приобрела за 450 млн долл. 15% акций угледобывающего предприятия, а за 313 млн долл. - 50% акций железной дороги и порта. Сейчас же японская компания продала Vale оба актива по символической цене в один доллар за каждый. До этого Mitsui полностью списала свой капитал в Moatize объемом 451 млн долл.

Биржевые аналитики не слишком высоко оценивают перспективы Vale по продаже мозамбикского подразделения. В частности, по мнению аналитика из Morningstar Мэтью Ходжа, компании надо будет сделать что-то существенное, чтобы повысить привлекательность этого крайне убыточного бизнеса для потенциальных покупателей.

МинПром

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