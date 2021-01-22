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Стальной гигант Baowu пообещал снижать выбросы углекислого газа с 2023 г.

22.01.21 11:34 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация Baowu, крупнейший производитель стали в Китае и в мире, заявила, что намерена выйти на пик выбросов углекислого газа в 2023 г, а после этого приступить к их сокращению. Уже к 2025 г. компания намерена снизить их на 30%, к 2035 г. - на 50%, а к 2050 г. - стать "углеродно нейтральной".

В конце 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин с трибуны ООН заявил, что Китай к 2060 г. сократит до нуля чистую эмиссию углекислого газа. Baowu стала первой крупной промышленной компанией в стране, поддержавшей эту инициативу.

Китай в настоящее время является крупнейшим на Земле источником выбросов углекислого газа. Доля металлургии в этих выбросах оценивается примерно в 15%.

Как сообщил президент Baowu Чэнь Дэжун, до конца текущего года корпорация подготовит "дорожную карту" по сокращению эмиссии. Предполагается, в частности, что эту задачу удастся решить за счет повышения энергоэффективности, увеличения доли возобновляемой энергии в потреблении, внедрения технологий водородной металлургии.

В 2019 и 2020 гг. Baowu подписала соглашения о совместной разработке технологий, направленных на снижение выбросов углекислого газа в доменно-конвертерном процессе, с австралийскими поставщиками железорудного сырья Rio Tinto и BHP.

МинПром

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