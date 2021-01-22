Строительство моста в Кременчуге должно стать примером локализации - Шпенов Строительство Кременчугского моста может стать прекрасным примером локализации производства. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Объявлено, что на 95% мост будет состоять из украинской промышленной продукции, в том числе металлургической. Строительство нового вантового моста начнется весной.



Как известно, в Кременчуге сегодня проживает около полумиллиона человек. Это один из крупнейших промышленных узлов Полтавской области. Через город проходит две транспортные артерии: Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье и М-22 Полтава - Александрия. При этом ближайшие к городу автодорожные мосты, которые полностью отвечают современным требованиям, находятся на расстоянии 500 км.



"Чтобы избежать транспортного коллапса и решить вопрос логистики такой мост просто необходим. Правительство в рамках проекта "Большое строительство" запланировало в 2021 году строительство 6,8 тыс км дорог и 180 мостов. Можно спорить о реалистичности этих планов, но стратегический курс, на мой взгляд, выбран правильно. Для украинской промышленности это означает расширение внутреннего рынка. И если к тендерам допускаются как отечественные, так и иностранные компании, то все возможные материалы и комплектующие должны быть украинскими", - отметил народный депутат.



В целом в 2021 году "Укравтодор" планирует использовать 40,5 тыс т арматурной стали, труб и металлических профилей в дорожном строительстве. Кроме того, есть еще инвестиционная программа "Укразализныци", реализация которой потребует значительных объемов отечественного металла. Защищать своих производителей – государственный подход. Это особенно важно, учитывая рост протекционистских настроений на внешних рынках.



"Как видим, у нашей экономики есть хорошие резервы роста за счет стимулирования промышленного производства. Многое будет зависеть от решений власти. Промышленная локализация должна стать обязательным условием реализации всех крупных инфраструктурного проекта", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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