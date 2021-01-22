Акционеры Мотор Сич объявили конкурс на позиции топ-менеджеров Акционеры "Мотор Сичи" объявили открытый конкурсный отбор на позиции топ-менеджеров. Об этом сообщается на специальном сайте общего собрания акционеров компании, которое назначено на 31 января.



Всего заявлено 11 позиций для соискателей на позиции топ-менеджеров украинского производителя авиационных двигателей.



В частности, предприятию требуются директор по развитию и инвестициям (включая развитие продукции), директор по маркетингу и торговле, директор по производству, директор по качеству и сертификации, директор по закупкам и логистике, директор по инфраструктуре и строительства (включая функции главного инженера), директор по экономике и финансам, директор по корпоративным правам и правовым вопросам, директор по безопасности, директор по социальному развитию и связям с общественностью, директор по персоналу.



От соискателей, помимо опыта работы свыше 15 лет и желательного академического образования в сфере авиации, менеджмента, права и других отраслей бизнеса, также требуются безупречная деловая репутация, отсутствие судимостей за корыстные преступления и за преступления в сфере хозяйственной деятельности, опыт сотрудничества с партнерами в сфере промышленности, а также знание иностранных языков для общения на профессиональные темы.



Такие требования к соискателям предполагают, что представители нынешнего директората ПАО "Мотор Сич" не смогут претендовать на занятие этих должностей. Таким образом акционеры компании предлагают перспективу карьерного продвижения для действующих и бывших менеджеров "Мотор Сич" среднего звена.



Если кандидаты этой категории будут соответствовать критериям безупречной репутации и другим, они получат преимущества при отборе соискателей. Преимущества получат также и соискатели, обладающие опытом работы на руководящих позициях на предприятиях авиационной отрасли и соответствующие критериям в объявлении о проведении кадрового конкурса.



Организаторы конкурсного обзора гарантируют конфиденциальность всем его участникам.



Детальный перечень вакансий, контрактные данные и документы, необходимые для принятия участия в конкурсе на занятие управленческих позиций в ПАО "Мотор Сич" можно также найти на сайтах по трудоустройству hh.ua и rabota.ua.



Напомним, как сообщалось ранее, срок полномочий наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич", избранного 30 марта 2017 года истек 30 марта 2020 года.



На протяжении всего времени с момента истечения срока полномочий набсовет ПАО "Мотор Сич" игнорировал обращения акционеров о проведении общего собрания для назначения новых легитимных органов управления.



Такие действия набсовета компании стали поводом для обвинений в адрес экс-владельца компании Вячеслава Богуслаева в рейдерском захвате предприятия, которым он фактически руководит через подконтрольный менеджмент на протяжении нескольких лет после продажи контрольного пакета акций завода группе китайских инвесторов.



Для замены нынешнего менеджмента ПАТ "Мотор Сич" на легитимный и эффективный акционеры компании проведут собрание 31 января 2021 г. К нынешнему времени более 80% акционеров ПАО "Мотор Сич" поддержали проведение внеочередного общего собрания 31 января текущего года.



Помимо этого, акционеры "Мотор Сичи" просят суд помочь сменить нелегитимный наблюдательный совет предприятия. Соответствующее заседание Хозяйственного суда Запорожской области запланировано на 25 января 2021 года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



