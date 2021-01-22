САП повторно закрыла дело Роттердам+ Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело "Роттердам+". Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в официальном Telegram-канале.



"Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+", - говорится в сообщении.



"После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения", - прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.



Дело "Роттердам+" первый раз было закрыто 27 августа 2020 г.



Вскоре это решение поддержали Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 г.



Однако по иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского суд обязал продолжить расследование.



Расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 г. Следствие не смогло установить преступления и вреда от действия формулы.



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