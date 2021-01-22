Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ожидание австралийского циклона подстегнуло цены на руду

22.01.21 09:56
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли в четверг, поскольку ключевой поставщик Австралия начала подготовку к потенциальному тропическому циклону, но опасения по поводу роста числа случаев коронавируса и падения рентабельности стали в Китае сдерживают рост.

Самый активный майский контракт на железную руду на Далянской товарной бирже Китая завершился дневной торговлей с повышением на 0,9% до 1061 юаня ($164,24) за тонн. Февральские контракты на железную руду на сингапурской бирже выросли на 0,9% до $167,43 за тонну, компенсируя ранние потери.

Австралийское управление портов Пилбара начало расчистку больших судов от якорных стоянок в Порт-Хедленде, крупнейшем в мире узле погрузки железной руды, после того, как бюро погоды сообщило, что к пятнице циклон категории 1 или 2 может обрушиться на берег Пилбары.Тем не менее, опасения по-прежнему вызывают новые случаи COVID-19 в крупнейшем производителе стали в Китае, которые продолжают расти, несмотря на ограничения, и сезонно слабый внутренний спрос на сталь, который снизил маржу и снизил спотовые цены.

"Рынок обеспокоен небольшой вспышкой коронавируса в Китае, которая может повлиять на сталелитейные предприятия", если будут приняты дополнительные меры изоляции", - сказал Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам ANZ.

По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовая цена на железную руду упала до $171,50 за тонну в среду со $172 днем ранее. "Хотя мы признаем риски предложения в Австралии, замедление спроса перед китайским Новым годом может привести к нормализации цен до $156 за тонну к концу этого квартала", - сказал Хайнс.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
Строительство моста в Кременчуге должно стать примером локализации - Шпенов
10:38
Акционеры Мотор Сич объявили конкурс на позиции топ-менеджеров
10:28
Voestalpine перезапустила доменную печь
10:14
САП повторно закрыла дело Роттердам+
09:21
В 2020 году Северсталь снизила выплавку на 4%
08:58
Китай увеличил производство арматуры и катанки
08:27
ЕС обещает Украине пересмотреть Соглашение об ассоциации
08:03
В Украине вырос объем розничной торговли
21.01.21
17:51
Бизнес требует продлить сроки выполнения программы по сокращению выбросов
17:31
НБУ прогнозирует умеренное влияние локдауна на экономику
17:15
ОПЗ обязали выплатить более 1 млн грн судебных издержек
16:44
Alcoa Corporation заявила о снижении выручки на 11%
16:30
Ограничение срока службы вагонов приведет к срыву промышленных поставок
16:15
ЕС хочет усилить меры по защите своей металлургии
15:47
НБУ ожидает притока иностранного капитала в 2021 году и укрепления гривны
15:33
НБУ оценил спад ВВП в 2020 году на уровне 4,4%
15:15
В Украине производство ферросплавов упало на 28,6%
14:53
Меркель хочет обсудить с новой администрацией США будущее Северного потока-2
14:30
Украину ждет новый виток инфляции
14:14
Китаю предрекают экономический рост в 7%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!