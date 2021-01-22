Ожидание австралийского циклона подстегнуло цены на руду Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду выросли в четверг, поскольку ключевой поставщик Австралия начала подготовку к потенциальному тропическому циклону, но опасения по поводу роста числа случаев коронавируса и падения рентабельности стали в Китае сдерживают рост.



Самый активный майский контракт на железную руду на Далянской товарной бирже Китая завершился дневной торговлей с повышением на 0,9% до 1061 юаня ($164,24) за тонн. Февральские контракты на железную руду на сингапурской бирже выросли на 0,9% до $167,43 за тонну, компенсируя ранние потери.



Австралийское управление портов Пилбара начало расчистку больших судов от якорных стоянок в Порт-Хедленде, крупнейшем в мире узле погрузки железной руды, после того, как бюро погоды сообщило, что к пятнице циклон категории 1 или 2 может обрушиться на берег Пилбары.Тем не менее, опасения по-прежнему вызывают новые случаи COVID-19 в крупнейшем производителе стали в Китае, которые продолжают расти, несмотря на ограничения, и сезонно слабый внутренний спрос на сталь, который снизил маржу и снизил спотовые цены.



"Рынок обеспокоен небольшой вспышкой коронавируса в Китае, которая может повлиять на сталелитейные предприятия", если будут приняты дополнительные меры изоляции", - сказал Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам ANZ.



По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовая цена на железную руду упала до $171,50 за тонну в среду со $172 днем ранее. "Хотя мы признаем риски предложения в Австралии, замедление спроса перед китайским Новым годом может привести к нормализации цен до $156 за тонну к концу этого квартала", - сказал Хайнс.



МинПром



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