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В 2020 году Северсталь снизила выплавку на 4%

22.01.21 09:21 , МеталлСервис
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В течение 2020 года предприятия дивизиона "Северсталь Российская сталь" выплавили 11,314 млн. тонн стали. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 4%, в числе причин - снижение выплавки электростали после продажи "Сортового завода Балаково" в 2019 году, сообщает пресс-служба компании.

Продажи стальной продукции группы сократились на 4% до 10,736 млн. тонн, по "Российской стали" - на 4% до 10,781 млн. тонн.

"Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась за 2020 год на 2 п.п. до 47%. Доля продаж на внутреннем рынке составила 60%, что ниже показателя 2019 года (2019: 65%). Это связано с ослаблением спроса на внутреннем рынке в 2020 году, а также с продажей "Сортового завода Балаково", который был, в основном, ориентирован на продажи российским клиентам. Средневзвешенная цена реализации стальной продукции снизилась в 2020 году на 12% под влиянием неблагоприятной ценовой конъюнктуры по сравнению с 2019 годом", - говорится в пресс-релизе.

МинПром


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