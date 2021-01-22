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ЕС обещает Украине пересмотреть Соглашение об ассоциации

22.01.21 08:27
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Всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС начнется в 2021 году, говорится в письме главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Офис президента Украины.

В письме на имя главы государства говорится о шагах, предпринятых Европейским Союзом во исполнение договоренностей, достигнутых во время Саммита Украина – ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе, а также намечен план взаимодействия на текущий год.

"Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время Соглашение об общем авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее народный депутат Муса Магомедов заявлял о том, что условия Соглашения об ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть с учетом новых экспортных реалий и экономической ситуации в стране и мире. По мнению политика, сегодня Соглашение попросту не отражает потребности экспортно-импортных отношений по многим позициям, в части тарифов, квот, технических ограничений.

МинПром

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