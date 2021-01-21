НБУ прогнозирует умеренное влияние локдауна на экономику Национальный банк Украины (НБУ) подтверждает свою оценку потерь экономики Украины из-за январского локдауна. Принятые правительством меры приведут к сокращению 0,2 п.п. ВВП.



Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, который транслировался на Youtube.



"Эта оценка остается актуальной. Если смотреть на высокочастотные показатели: сколько люди путешествуют, автомобили, то они снизились, конечно. Но это сезонный эффект и он не очень отличается от того, что мы видели год назад", - сказал.



По его словам, эффект от локдауна будет достаточно умеренным, однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от пандемической ситуации.



Напомним, ранее Национальный банк Украины прогнозировал потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года.



По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51% украинцев. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 46% граждан.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



