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Бизнес требует продлить сроки выполнения программы по сокращению выбросов
21.01.21 17:51 , Бизнес Цензор
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Реализацию Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ) и срока выполнения соответствующей Директивы ЕС №2010/75 необходимо продлить до 1 января 2038 года, так как бизнес не сможет выполнить его в установленные сроки – до 2028-2033 годов. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.
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