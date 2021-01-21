Бизнес требует продлить сроки выполнения программы по сокращению выбросов Реализацию Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ) и срока выполнения соответствующей Директивы ЕС №2010/75 необходимо продлить до 1 января 2038 года, так как бизнес не сможет выполнить его в установленные сроки – до 2028-2033 годов. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.



В ЕБА оценивают необходимые инвестиции для реализации НПСВ в 4,1 млрд евро, из которых 82% – в 2021-2027 годах, и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.



В ассоциации напоминают, что цель НПСВ – снизить выбросы оксидов азота на 72% к 2033 году, а выбросы серы и пыли – на 95% до 2028 года. В случае невыполнения требований НПСВ операторам установок придется останавливать работу энергоблоков.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



