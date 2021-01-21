Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Бизнес требует продлить сроки выполнения программы по сокращению выбросов

21.01.21 17:51 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Реализацию Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ) и срока выполнения соответствующей Директивы ЕС №2010/75 необходимо продлить до 1 января 2038 года, так как бизнес не сможет выполнить его в установленные сроки – до 2028-2033 годов. Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.

В ЕБА оценивают необходимые инвестиции для реализации НПСВ в 4,1 млрд евро, из которых 82% – в 2021-2027 годах, и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.

В ассоциации напоминают, что цель НПСВ – снизить выбросы оксидов азота на 72% к 2033 году, а выбросы серы и пыли – на 95% до 2028 года. В случае невыполнения требований НПСВ операторам установок придется останавливать работу энергоблоков.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:31
НБУ прогнозирует умеренное влияние локдауна на экономику
17:15
ОПЗ обязали выплатить более 1 млн грн судебных издержек
16:44
Alcoa Corporation заявила о снижении выручки на 11%
16:30
Ограничение срока службы вагонов приведет к срыву промышленных поставок
16:15
ЕС хочет усилить меры по защите своей металлургии
15:47
НБУ ожидает притока иностранного капитала в 2021 году и укрепления гривны
15:33
НБУ оценил спад ВВП в 2020 году на уровне 4,4%
15:15
В Украине производство ферросплавов упало на 28,6%
14:53
Меркель хочет обсудить с новой администрацией США будущее Северного потока-2
14:30
Украину ждет новый виток инфляции
14:14
Китаю предрекают экономический рост в 7%
13:54
В 4 портах Украины объявлена ледовая кампания
13:39
Экотрансформация является главным приоритетом для промышленности
13:34
На трансформацию Укроборонпрома может понадобиться год
13:26
Защититься от торговых ограничений Украина сможет при помощи развития внутреннего рынка
13:17
В Еврокомиссии сравнили углеродный налог с вопросом жизни и смерти для промышленности
13:11
AМКР в 2020 году снизил выпуск металлопродукции, но увеличил добычу руды
12:52
США и Китай нашли оптимальную модель для работы Мотор Сич – эксперт
12:32
Британская Kabanga Nickel будет разрабатывать никелевое месторождение в Танзании
12:11
ЕЭК с 22 января прекращает действие пошлины 34,22% на ж/д колеса из Украины
20.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!