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ОПЗ обязали выплатить более 1 млн грн судебных издержек

21.01.21 17:15 , Интерфакс Украина
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Одесский припортовый завод, который в декабре 2020 года проиграл суд компании "Энергетический эквивалент", выплатит 1,1 млн грн судебных издержек. Соответствующий приказ о взыскании этой суммы выдал Хозяйственный суд города Киева.

Напомним, что спор на 110 млн грн возник между сторонами из договора на поставку и переработку давальческого сырья (природного газа), заключенного еще в 2019 году, который не был выполнен. При этом стороны возлагали вину за невыполнение договора друг на друга, а ОПЗ отказывался подписать с "Энергетическим эквивалентом" продление срока исполнения обязательств по спорному договору.

Ранее, в июле 2020 года Верховный суд Украины признал правоту компании "Энергетический эквивалент" в споре с ОПЗ о продлении на 4 месяца срока договора на поставку давальческого сырья на условиях договора 2019 года.

Также сообщалось, что НАБУ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и членов наблюдательного совета ОПЗ по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) по давальческой схеме по монопольной поставке газа компанией "Агро Газ Трейдинг" на Одесский припортовый завод.

МинПром

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