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Alcoa Corporation заявила о снижении выручки на 11%

21.01.21 16:44 , МеталлТорг
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Как сообщает Alcoa Corporation, чистый убыток американской алюминиевой компании по итогам 2020 года сократился в 6,6 раза, до 170 млн долл. по сравнению с прошлогодним показателем. Скорректированный чистый убыток составил 215 млн долл. против 184 млн долл. год назад. Выручка снизилась на 11%, до 9,286 млрд долл.

По итогам IV квартала 2020 года чистый убыток Alcoa составил 4 млн долл против убытка в $303 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в указанном квартале составила $49 млн против $57 млн убытка в IV квартале 2019 года.

Выручка за квартал снизилась незначительно в годовом выражении - до 2,392 млрд долл.

Показатель скорректированной EBITDA в IV квартале 2020 года составил 361 млн долл. против 346 млн долл. год назад, хотя по итогам всего 2020 года сократился на 30,5%, до 1,151 млрд долл.

Компания отмечает, что поставки алюминия в 2020 году через посредников выросли на 5%, глинозема - на 2%. Снижение выручки в 2020 году компания связывает со снижением цен на алюминий и глинозем.

МинПром

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