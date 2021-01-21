Ограничение срока службы вагонов приведет к срыву промышленных поставок Сокращение срока службы специальных грузовых вагонов может сорвать промышленные поставки. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Как известно, в декабре 2020 года Министерство инфраструктуры разработало новую редакцию проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте". Документ предусматривает сокращение сроков эксплуатации полувагонов: для перевозки окатышей и агломерата до 38 лет; для перевозки битума до 45 лет; для перевозки кокса до 30 лет; для перевозки сыпучих металлургических грузов до 36 лет и т.д.



Нардеп обратил внимание на то, что парк "Укразализныци" на 90% изношен, поэтому инициатива Министерства автоматически выведет из эксплуатации 1620 единиц окотышевозов или 34% доступного парка. Примерно такая же ситуация по другим видах полувагонов. Это может привести к срыву поставок промышленной продукции.



"Например, для меткомбинатов, которые начали год с 75% загруженностью производственных мощностей, любые простои чреваты финансовыми потерями. В том числе это приведет к снижению объемов уплаченных налогов в бюджет", - отметил он.



"Не исключаю, что Министерство руководствовалось благими намерениями – стимулировать производство и закупку вагонов украинского производства. Учитывая введенные ограничения на ввоз вагонов из РФ, это могло дать кратковременный эффект. Но сиюминутная выгода одних отраслей не должна быть достигнута за счет убытков других", - добавил политик.



По мнению С.Магеры, прежде чем вводить жесткие ограничение на использование б/у вагонов, необходимо предоставить бизнесу равноценную замену, чтобы избежать искусственного дефицита средств логистики. Одним из вариантов выхода из ситуации может стать продление на 5 лет срока службы всех типов вагонов после капитального ремонта и капитального ремонта с продлением срока. Также возможно использовать возможности, которые дает рынок речных перевозок.



По его словам, это даст время для того, чтоб УЗ реализовала план по обновлению вагонного парка. Только в 2021 году на эти цели компания запланировала потратить 27 млрд грн, часть из них пойдет на закупку украинских вагонов.



"Сегодня мы не можем себе позволить ошибки чиновников, которые влияют на судьбу целых отраслей. Окончательное решение по вагонам должно максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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