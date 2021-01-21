ЕС хочет усилить меры по защите своей металлургии Как сообщает ArgusMedia, 12 государств-членов ЕС, располагающих большей частью производственных мощностей блока по производству стали, подталкивают Еврокомиссию к пересмотру существующих мер защиты стали, действие которых истекает в июне.



"По мере того, как пандемия Covid-19 и вызванное ею беспрецедентное замедление экономического роста в Европе продолжаются, это также оказывает серьезное влияние на деятельность сталелитейной промышленности", - говорится в письме членов комиссии по торговле Валдису Домбровскису.



"Использование производственных мощностей по-прежнему сокращается, а несколько производственных площадок в Европе закрыты. В то же время запасы в странах-экспортерах накапливаются", - говорится в письме, полученном Argus из нескольких источников.



Но некоторые источники предполагают, что запрос не получил достаточной поддержки со стороны всех государств-членов, и что схема может быть прекращена. Некоторые должностные лица комиссии заявили, что гарантии будут заменены другими механизмами, такими как индивидуальные меры. Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer, которая настаивает на пересмотре, сказала, что антидемпинговые пошлины и защитные меры - это разные инструменты.



"Защитные меры противостоят общей угрозе, в то время как антидемпинговые меры и меры против субсидий направлены на устранение конкретных искажений в отдельных странах и товарах. Спад, вызванный пандемией, сделал еще более необходимым реформирование и расширение системы защиты стали в ЕС", - заявили в ассоциации.



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