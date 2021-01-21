НБУ ожидает притока иностранного капитала в 2021 году и укрепления гривны Приток спекулятивного капитала может привести к укреплению гривны, как это уже происходило в 2019 году. Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.



Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.



"Сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже существенно оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и Украины. Значительный приток капитала может ослаблять инфляционное давление через канал валютного курса", - сказал он.



Напомним, курс доллара рекордно снизился в течение 2019 года - с 27,69 гривен до 23,6 грн/доллар. Одной из основных причин стал приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Нерезиденты вложили в облигации более 4 млрд долларов, конвертировав их в гривны.



В начале 2020 года инвесторы начали выводить средства из Украины. По итогам года официальный курс доллара к гривне вырос на 19,4% до 28,27 гривен за доллар.



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