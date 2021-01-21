В Украине производство ферросплавов упало на 28,6% Ферросплавные предприятия Украины в 2020 году суммарно сократили выпуск продукции на 28,6% по сравнению с предыдущим годом - до 746,44 тыс. тонн.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в четверг, за прошлый год выпуск силикомарганца на Запорожском (ЗЗФ) и Никопольском (НЗФ) ферросплавных заводах снизился на 30,4% - до 559,88 тыс. тонн.



При этом снизился на 28,4%, до 122,96 тыс. тонн суммарный выпуск ферромарганца и других ферросплавов на трех заводах: ЗЗФ, НЗФ и Краматорском ферросплавном заводе (КФЗ в 2020 году произвел 34,09 тыс. тонн, простаивал в июле-декабре из-за остановки печи, в 2019 году выпустил 70,63 тыс. тонн). Кроме того, в Украине производство ферросилиция (в пересчете на 45%-ный) снизилось на 2,8% - до 60,8 тыс. тонн, металлического марганца - на 54,4%, до 2,8 тыс. тонн.



Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в 2020 году суммарно произвели 1 млн 887,95 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 11,9% выше по сравнению с 2019 годом.



При этом МГОК произвел 551,34 тыс. тонн концентрата (рост на 5,5% к 2019г), ПГОК – 1 млн 336,61 тыс. тонн (+14,8%). Покровский ГОК в прошлом году не производил марганцевый агломерат, перейдя на выпуск железорудного агломерата, которого за год выпустил 187,05 тыс. тонн, поставив его на ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ), входящее в DCH Steel бизнесмена Александра Ярославского. При этом в 2019 году ПГОК произвел 91,08 тыс. тонн марганцевого агломерата.



Как сообщалось, Украина по итогам 2019 года увеличила выпуск ферросплавной продукции на 1% по сравнению с 2018 годом - до 1 млн 45,14 тыс. тонн. Так, в прошлом году выпуск силикомарганца на ЗЗФ и НЗФ снизился на 6,4% - до 804,68 тыс. тонн. При этом возрос суммарный выпуск ферромарганца на ЗЗФ, НЗФ и КФЗ - на 90,1%, до 151,09 тыс. тонн. Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-й) снизилось на 17,1% - до 62,56 тыс. тонн, металлического марганца - на 17,7%, до 6,14 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других ферросплавов - на 57,2%, до 20,67 тыс. тонн.



ПГОК и МГОК в 2019 году суммарно произвели 1,687 млн тонн марганцевого концентрата, что на 10,8% выше по сравнению с 2018 годом. При этом МГОК в прошлом году произвел 522,54 тыс. тонн концентрата (снижение на 8,4% по сравнению с 2018г), ПГОК - 1 млн 164,46 тыс. тонн (рост на 22,4%).



Кроме того, ПГОК выпустил 91,08 тыс. тонн марганцевого агломерата, что меньше на 53,7%, чем в 2018 году. ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал бизнес СЗФ (находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа).



Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр). ООО "Краматорский ферросплавный завод" создано в 2010 году на базе части мощностей ОАО "Краматорский металлургический завод им.Куйбышева" в ходе санации предприятия.



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