Украину ждет новый виток инфляции Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения – с 6,5% до 7%. Как сообщает пресс-служба НБУ, ожидается, что в инфляция ускорится в первой половине 2021 года, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.



"Ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и хуже прошлогоднего урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии", – отмечается в сообщении.



Как уточнил на брифинге глава правления НБУ Кирилл Шевченко, инфляция превысит уровень учетной ставки уже в январе, достигнув 6,3% в годовом выражении. В дальнейшем НБУ ожидает, что инфляция ускорится до 7% в марте и превысит 8% – в июне.



В дальнейшем, согласно прогнозу НБУ, влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, что развернет инфляционную динамику.



"Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров", – сказано в сообщении НБУ.



В то же время монетарная политика Национального банка также будет направлена ​​на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий.



Как следствие, НБУ ожидает, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине 2022 года. В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%.



Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году.



Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 год прогноз инфляции на уровне 7,3%.



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