Экотрансформация является главным приоритетом для промышленности Приоритетами украинской экологической политики должны стать: cокращение выбросов СО2, определение источников финансирования участия Украины в Европейском зеленом курсе, разработка законодательной базы для запуска системы торговли квотами и реформирование системы эконалогов. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Бизнес не сможет самостоятельно провести дорогостоящую экомодернизацию. Поэтому очень важно, чтобы государство создало для бизнеса действенную систему стимулов", - сказал он.



Нардеп отметил, что сегодня экологические вопросы и зеленая трансформация стали основной глобальной экономической повестки



"Киотский протокол, Парижское соглашение и European Green Deal напрямую определяют будущее мировой промышленности. Для Украины это трудный вызов, так как финансовые возможности наших компаний не сравнимы с возможностями мировых промышленных гигантов. Тем не менее наша страна официально объявила о планах до 2070 года отказаться от всех видов ископаемого топлива, а к 2030 году провести трансформацию угольной отрасли", - подчеркнул политик.



М.Магомедов отметил, что украинский ГМК перестраивается под требования инициативы ЕС Carbon Border Adjustment, направленной на полную декарбонизацию промышленного производства к 2050 году. В начале 2021 года в Украине стартовала система мониторинга выбросов СО2 на производстве. Технически и организационно она еще несовершенна, у промышленников есть к ней много вопросов. Однако наша страна показывает, что готова следовать глобальному тренду зеленой трансформации экономики.



"Экотрансформация производства постепенно становится новым критерием конкурентоспособности промышленной продукции. Производители, которые не выдержат темпов гонки технического перевооружения, не смогут эффективно конкурировать на мировом рынке. Серьезную заявку на будущее лидерство сделал Китай. Власти этой страны заявили, что в 2021 году намерены сократить производство стали, чтобы перенаправить освободившиеся ресурсы на внедрение экотехнологий на меткомбинатах", - напоминает он.



Нардеп также обратил внимание на то, что пока страны ЕС спорят о том, за счет каких средств проводить модернизацию стоимостью сотни миллиардов евро, КНР может вырваться вперед в уже в ближайшем будущем стать мировым флагманом экологически чистого производства металлопродукции. Возможности Украины намного более скромные, чем у ЕС и Китая. Поэтому мы должны не терять времени, а попытаться сделать все возможное, чтобы сохранить позиции наших экспортеров промышленной продукции.



МинПром



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