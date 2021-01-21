Защититься от торговых ограничений Украина сможет при помощи развития внутреннего рынка В 2020 году в мире значительно усилились протекционистские настроения. ЕС, ЕврАзЕС, MANA, GCC ввели новые квоты и ограничения на экспорт промышленной продукции, и, скорее всего, защита внутренних рынков будет усиливаться. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что cегодня Украина находится на 12 месте в мире по выплавке стали, на 9 месте – по чугуну. "Защитить наши экспортные позиции в условия появления новых глобальных рисков будет крайне сложно. Это должно стать одним из главных вопросов национальной экономической политики", - сказал нардеп.



Д.Шпенов отметил, что Украине может оказаться не под силу сломать протекционистские барьеры. "Но в наших силах расширить внутренний рынок за счет политики приоритетной поддержки национального производителя и активного внедрения механизма локализации. Очевидно, что мы не сможем диктовать свои условия, поэтому должны научиться грамотно маневрировать в неспокойном океане мировой экономики", - подчеркнул политик.



Напомним, ранее организация World Economic Forum опубликовала исследование Global Risk Report 2021, в котором утверждается, что Covid-19 создал 12 новых рисков дестабилизации в мире.



По прогнозам экспертов, уже в краткосрочной перспективе мир может столкнуться с новой волной пандемии, падением доходов бизнеса и граждан, экстремальными погодными условиями и цифровыми барьерами. Более пессимистический сценарий не исключает возникновения масштабных биржевых "пузырей", кризисов на товарных и долговых рынках, дефицит природных ресурсов и даже распад некоторых государств.



"Поэтому катастрофы в ближайшие годы, вероятнее всего, не будет, но пандемия еще долго будет фигурировать как фактор риска во всех прогнозах и стратегиях. Разрыв межгосударственных торговых отношений и геополитизация стратегических ресурсов, о которых предупреждает Global Risk Report 2021, уже начали проявляться на внешних рынках", - считает Д.Шпенов.



МинПром



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