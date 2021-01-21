В Еврокомиссии сравнили углеродный налог с вопросом жизни и смерти для промышленности Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс (Frans Timmermans) назвал введение "углеродного" налога (Carbon Border Adjustment Mechanism) ключевым фактором для выживания европейской промышленности. Эта пошлина будет действовать в отношении промпродукции из тех стран вне Евросоюза которые не будут сокращать выбросы СО2.



"Это вопрос жизни и смерти для нашей промышленности. Если другие страны не будут двигаться в направлении сокращения выбросов парниковых газов, мы должны защитить Евросоюз от нарушения конкуренции и от риска утечки углерода", - сказал он.



По его словам, первые предложения по введению CBAM Еврокомиссия обнародует до конца июня 2021 года, как часть широкого пакета климатического законодательства, направленного на сокращение выбросов СО2 на 55% до 2030 года.



"Утечка углерода" может произойти, если промышленники начнут перемещать свои производства из Европы в страны с менее жесткой политикой в отношении парниковых выбросов.



"Поэтому, чем больше стран начнут заниматься экологией, тем меньше будет необходимости в приграничной углеродной пошлине. Этого мы и добиваемся", - подчеркнул Ф.Тиммерманс.



Если этого не произойдет, то ЕК ускорится с введением CBAM, и тогда европейская промышленность уже в этом году почувствует эффект от введения углеродной пошлины в отношении импортеров.



Напомним, что в рамках European Green Deal Еврокомиссия намерена ввести особый углеродный налог (CBAM) от импортеров, которые не будут сокращать выбросы СО2.



К ноябрю 2021 года почти 200 стран в мире должны свои сформулировать обязательства по сокращению парниковых выбросов до 2030 года в рамках Парижского соглашения. Украина планирует взять на себя обязательства (НВВ2) по сокращению выбросов СО2 на 58-64% по сравнению с 1990 годом.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



