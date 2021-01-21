В Еврокомиссии сравнили углеродный налог с вопросом жизни и смерти для промышленности

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс (Frans Timmermans) назвал введение "углеродного" налога (Carbon Border Adjustment Mechanism) ключевым фактором для выживания европейской промышленности. Эта пошлина будет действовать в отношении промпродукции из тех стран вне Евросоюза которые не будут сокращать выбросы СО2.
"Это вопрос жизни и смерти для нашей промышленности. Если другие страны не будут двигаться в направлении сокращения выбросов парниковых газов, мы должны защитить Евросоюз от нарушения конкуренции и от риска утечки углерода", - сказал он.
По его словам, первые предложения по введению CBAM Еврокомиссия обнародует до конца июня 2021 года, как часть широкого пакета климатического законодательства, направленного на сокращение выбросов СО2 на 55% до 2030 года.
"Утечка углерода" может произойти, если промышленники начнут перемещать свои производства из Европы в страны с менее жесткой политикой в отношении парниковых выбросов.
"Поэтому, чем больше стран начнут заниматься экологией, тем меньше будет необходимости в приграничной углеродной пошлине. Этого мы и добиваемся", - подчеркнул Ф.Тиммерманс.
Если этого не произойдет, то ЕК ускорится с введением CBAM, и тогда европейская промышленность уже в этом году почувствует эффект от введения углеродной пошлины в отношении импортеров.
Напомним, что в рамках European Green Deal Еврокомиссия намерена ввести особый углеродный налог (CBAM) от импортеров, которые не будут сокращать выбросы СО2.
К ноябрю 2021 года почти 200 стран в мире должны свои сформулировать обязательства по сокращению парниковых выбросов до 2030 года в рамках Парижского соглашения. Украина планирует взять на себя обязательства (НВВ2) по сокращению выбросов СО2 на 58-64% по сравнению с 1990 годом.