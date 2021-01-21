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На трансформацию Укроборонпрома может понадобиться год

21.01.21 13:34 , Интерфакс Украина
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Реформирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности государственного концерна "Укроборонпром", в результате принятия соответствующего законопроекта может занять до одного года, считает руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"Это (трансформация "Укроборонпрома" - ред.) очень важная часть начатых нами еще полтора года назад реформ. Все мы прекрасно знаем наше квазиминистерство "Укроборонпром" - сколько там предприятий, их количество, количество имущества, фондов. И все мы понимаем, как трудно трансформировать это, когда есть примеры предприятий, которые по 20 лет ничего не изготавливают. Поэтому этот законопроект предоставит возможность значительно ускорить трансформацию и сделать это в кратчайшие сроки. Мы все-таки говорим о сроке до одного года", - отметил А.Завитневич во время брифинге в четверг.

На вопрос, когда может быть принят в целом законопроект №3822, предусматривающий преобразование "Укроборонпрома" в акционерное общество, глава профильного комитета сказал, что эта дата пока не известна, но он будет предлагать рассмотреть его в зале заседаний Рады в ближайшее время.

"На согласительном совете я буду окучивать своих коллег, председателя Верховной Рады, чтобы если не на следующей неделе, то на следующей, когда будет сессия, мы будем предлагать внести его в зал", - уточнил парламентарий.

Как сообщалось, накануне парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3822, предусматривающий преобразование государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество.

Законопроектом предлагается определить особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром" – в хозяйственные общества.

МинПром

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