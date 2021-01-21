Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

AМКР в 2020 году снизил выпуск металлопродукции, но увеличил добычу руды

21.01.21 13:11 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) по итогам 2020 года снизил выпуск проката на 7,6% по сравнению с предыдущим годом - до 4,3 млн тонн с 4,7 млн тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия в четверг, выплавка стали за этот период снизилась на 12,1% - до 4,7 млн тонн, чугуна - на 6,9%, до 4,9 млн тонн. При этом производство агломерата уменьшилось на 7,9% - до 9 млн тонн, кокса - на 5,3%, до 2,6 млн тонн, но возрос выпуск железорудного концентрата - на 8,3%, до 10,7 млн тонн, добыча руды – на 4,5%, до 25,6 млн тонн.

Как отметил генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо, результаты производства в 2020 году, беспрецедентно сложном для всего бизнеса, все же лучше всех пессимистичных прогнозов.

"Уровень производства основных видов продукции – чугуна, стали, проката – действительно существенно снизился, при этом удалось достичь высоких показателей по добыче руды и отгрузке железорудного концентрата. По итогам года производственный план горного департамента был перевыполнен, чему поспособствовали как конъюнктура рынка, так и модернизация дробильно-обогатительного комплекса. Быстрое восстановление деловой активности во втором полугодии помогло минимизировать потери в производстве и отгрузке готовой продукции", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, на АМКР освоен выпуск новых профилей на мелкосортном стане №3, что позволило оптимизировать работу и остановить мелкосортный стан №1.

"Мы выполнили обещания в контексте экологических обязательств: остановили двухванный сталеплавильный агрегат №6 мартеновского цеха и вывели из эксплуатации первый участок блюминга. Продолжается модернизация основных технологических агрегатов, например, масштабная реконструкция второго агломерационного цеха. В прошлом году выполнены ремонты кожуха доменной печи №9, печи проволочного стана № 1, котла № 4 ТЭЦ № 2, доменной печи № 7. В 2020 году выведены на заданные производственные параметры машины непрерывного литья заготовок №№ 2, 3, что позволило остановить устаревший стан 1250 блюминга", - подчеркнул руководитель предприятия.

При этом он добавил, что ключевой вехой в развитии предприятия стал старт проекта строительства современной фабрики окомкования, работа которой даст возможность улучшить экологическую ситуацию в городе и регионе. "Уверен, что 2020 год во многом стал поворотным для "ArcelorMittal Кривой Рог" на пути к обновлению мощностей и эко-трансформации", - резюмировал М.Лонгобардо.

Как сообщалось "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2019 года увеличил выпуск общего проката на 11,2% по сравнению с предыдущим годом - до 4,665 млн тонн, стали - на 11,8%, до 5,327 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 5,310 млн тонн, производство агломерата увеличилось на 14,3% - до 9,831 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:34
На трансформацию Укроборонпрома может понадобиться год
13:26
Защититься от торговых ограничений Украина сможет при помощи развития внутреннего рынка
13:17
В Еврокомиссии сравнили углеродный налог с вопросом жизни и смерти для промышленности
12:52
США и Китай нашли оптимальную модель для работы Мотор Сич – эксперт
12:32
Британская Kabanga Nickel будет разрабатывать никелевое месторождение в Танзании
12:11
ЕЭК с 22 января прекращает действие пошлины 34,22% на ж/д колеса из Украины
11:50
Чилийская Moly-Cop требует расследования по импорту мелющих шаров из Китая
11:46
В 2020 году Украина увеличила потребление стали
11:34
Glencore передала властям Замбии крупнейший рудник в стране за 1 долл.
11:29
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
11:12
В Румынии решили национализировать крупнейшего производителя арматуры
10:52
Nippon Steel возобновила работу всех доменных печей
10:39
Danieli модернизирует завод для Nucor в штате Юта
10:22
За пять лет Метинвест направил на развитие Мариуполя 362 млн грн
10:14
Богуслаев извлекает выгоды из клинча по делу Мотор Сич между Киевом, Вашингтоном и Пекином
09:57
В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%
09:28
Арест Навального может стать причиной окончательной остановки строительства Северного потока - 2
08:59
В мире снизился спрос на никель
08:28
Украине нужно инициировать вопрос создания газотранспортного консорциума - Магера
08:12
Обсуждение Стратегии экономического развития не должно стать бесполезной пиар-инициативой - Магомедов
20.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!