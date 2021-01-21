США и Китай нашли оптимальную модель для работы Мотор Сич – эксперт США и Китай достигли консенсуса и нашли оптимальную модель для работы "Мотор Сич", которая удовлетворяет все стороны этого треугольника. Вашингтон имеет прозрачный контроль за движением технологий, Пекин получает авиационные двигатели украинского производства, а Украина извлекает свои финансовые выгоды из огромных китайских контрактов. Об том заявил эксперт в сфере торгово-политического взаимодействия с Китае, член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.



По его словам, задача Киева теперь сводится к тому, чтобы не создавать незаконных препятствий в завершении законной коммерческой сделки между частными инвесторами по покупке акций "Мотор Сич".



"Включение Skyrizon, не имеющей собственного производства авиадвигателей, в список Минторга США Military End-User компаний ассоциированных с китайским ВПК в целом и НОАК в частности, по сути означает не что иное, как признание в Вашингтоне "Мотор Сич" китайским предприятием. Иными словами, в США уже не видят шансов "открутить" законную сделку и помешать переходу контроля над "Мотор Сич" под китайский контроль, и считают это лишь вопросом времени", - пишет эксперт и добавляет, что своего США уже добились: посредством лицензирования операций с китайской компанией Вашингтон получает понимание и прозрачность цепочек поставок для китайской авиационной промышленности.



В свою очередь, вследствие достижения этого консенсуса с США, в Пекине украинскую "Мотор Сич" также уже считают дружественной Китаю компанией, которая получает государственные контракты на снаряжение китайских вертолетов 400 двигателями украинского производства.



"Поднебесная никогда не занимается благотворительностью - каждый ее шаг подчинен четкой стратегии на пятилетки и на десятилетия вперед. Это значит, что Китай охотно помогает и поддерживает свой бизнес, чья деятельность совпадает со стратегическими интересами и целями страны. И если бы в Пекине не считали украинскую "Мотор Сич" близким и дружественным ей предприятием благодаря акционерным связям китайских компаний с ней, украинскому заводу не видать этого крупного контракта, который прошел все согласования в китайской бюрократической системе всего за два месяца. Для КНР это можно считать “гиперзвуковой скоростью", - отметил эксперт.



Он также добавил, что Киеву уже послано множество довольно очевидных сигналов, что США не будут противиться украино-китайскому сотрудничеству на "Мотор Сич".



В качестве примеров А.Пилипенко приводит высказывания ряда высокопоставленных чиновников в торговом и финансовом ведомствах США новой администрации Джо Байдена. Они недвузначно заявляют, что ограничительные меры Дональда Трампа в отношении торговли с Китаем будут пересмотрены.



"Именно эти малозаметные для неопытного глаза факты и стоящие за ними детали говорят о том, что на самом высоком уровне в Китае и США есть консенсус по вопросу контроля над "Мотор Сич": США "отпускают" ситуацию и китайцы получают контроль над украинским заводом, а американцы получат понимание прозрачных цепочек движения продукции и технологий - это удовлетворит обе стороны, поскольку достигнут баланс интересов в ситуации, где в принципе не может быть победителя", - отмечает он.



Заявления и подозрения о возможном трансфере технологий авиационного двигателестроения в Поднебесную с переходом акционерной собственности к китайским инвесторам эксперт назвал "параноидальными идеями".



"Наличие среди акционеров "Мотор Сич" украинской группы DCH Александра Ярославского - это гарантия сохранности технологий, а также гарантия, что они останутся в Украине”, - пояснил А.Пилипенко.



По его мнению, контроль над "Мотор Сич" опытного инвестора-стратега создает систему более надежной защиты украинских авиационных технологий, чем допуск к контролю над компанией "политиков-временщиков с краткими каденциями и липкими ручонками".



Кроме того, по словам А.Пилипенко, официальному Киеву и его государственным институтам нужно сделать самую малость - просто не вмешиваться.



"Большие игроки" всегда найдут выход и всегда договорятся не в ущерб себе - это историческая аксиома. Но если Украина вмешается в размены мощных субъектов, то просто повторит судьбу безымянного пехотинца, павшего в войне, которая неизбежно закончится мирными переговорами и обоюдным благоденствием "больших ребят", - добавляет эксперт.



Сейчас, по словам эксперта наступает важный момент, когда Украина может извлечь множество бонусов из законного урегулирования ситуации вокруг "Мотор Сич": не мешать провести законное собрание акционеров, которое переизберет набсовет и легитимизирует китайский контракт, продемонстрировать адекватность украинской власти и ее способность вернуться в конструктив.



"Украина получает возможность возродить крупное технологичное производство, заполучить контракты, рабочие места, налоги и экспорт, создать предпосылки для улучшения отношений с Пекином, и впоследствии получить дополнительные бонусы от расширения торговли с КНР. Все эти бонусы Украина получает, когда просто не вмешивается в законное урегулирование законной сделки!" - подытожил эксперт, отметив, что такое развитие событий не создаст конфликта с США и поможет сформировать долгосрочные партнерские связи со своим крупнейшим торговым партнером КНР.



Напомним, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долл. ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.



Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.



Помимо этого, акционеры "Мотор Сичи" просят суд помочь сменить нелегитимный наблюдательный совет предприятия. Соответствующее заседание Хозяйственного суда Запорожской области запланировано на 25 января 2021 года.



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