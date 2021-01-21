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Британская Kabanga Nickel будет разрабатывать никелевое месторождение в Танзании

21.01.21 12:32 , Металлоснабжение и сбыт
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Зарегистрированная в Великобритании компания Kabanga Nickel (бывшая LZ Nickel) подписала соглашение с правительством Танзании о разработке сульфидного никелевого месторождения Kabanga на северо-западе страны.

В соответствии с соглашением стороны создадут совместное предприятие Tembo Nickel Corporation, в котором 84% акций будет принадлежать британской компании, а 16% - правительству Танзании.

По данным геологоразведки, месторождение Kabanga содержит 58 млн. т руды со среднем содержанием никеля 2,62%. Предполагается, что производительность рудника составит до 50 тыс. т никеля и более 3 тыс. т кобальта в год. Кроме того, в качестве побочной продукции на нем можно будет получать медь и золото.

Ранее права на это месторождение принадлежали компаниям Barrick Gold и Glencore, которые в 2014 г. составили предварительное ТЭО проекта. Лицензия была отозвана в 2018 г. в связи с принятием новых законов, регулирующих деятельность горнодобывающей промышленности в стране. В частности, в соответствии с ними 16% любого проекта должны принадлежать государству.

По некоторым данным, за Kabanga Nickel стоят те же Barrick и Glencore. Во всяком случае, в ходе реализации проекта планируется использовать их наработки. Кроме того, по требованию правительства Танзании, компания обязуется построить при руднике завод по производству рафинированного никеля и других металлов.

МинПром

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