Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕЭК с 22 января прекращает действие пошлины 34,22% на ж/д колеса из Украины

21.01.21 12:11 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с 22 января прекращает действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% в отношении железнодорожных колес из Украины. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Антидемпинговая мера в отношении железнодорожных колес из Украины прекращает свое действие с 22 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЕЭК, пошлина применялась с 22 января 2016 года для защиты от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которая наносила материальный ущерб отрасли Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2018 году ставка была увеличена с 4,75 до 34,22% от таможенной стоимости в связи с усилением демпинговой политики. При этом с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года действие меры приостанавливалось, чтобы не допустить дефицита в железнодорожных колесах на рынке ЕАЭС в связи с резким ростом спроса.

В настоящее время производство железнодорожных колес осуществляется в Российской Федерации и в Республике Казахстан на мощностях следующих компаний: ЕВРАЗ НТМК, Выксунский МЗ, Проммашкомплект (Казахстан).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:26
Защититься от торговых ограничений Украина сможет при помощи развития внутреннего рынка
13:17
В Еврокомиссии сравнили углеродный налог с вопросом жизни и смерти для промышленности
13:11
AМКР в 2020 году снизил выпуск металлопродукции, но увеличил добычу руды
12:52
США и Китай нашли оптимальную модель для работы Мотор Сич – эксперт
12:32
Британская Kabanga Nickel будет разрабатывать никелевое месторождение в Танзании
11:50
Чилийская Moly-Cop требует расследования по импорту мелющих шаров из Китая
11:46
В 2020 году Украина увеличила потребление стали
11:34
Glencore передала властям Замбии крупнейший рудник в стране за 1 долл.
11:29
Украинские металлурги незначитально сократили экспорт проката
11:12
В Румынии решили национализировать крупнейшего производителя арматуры
10:52
Nippon Steel возобновила работу всех доменных печей
10:39
Danieli модернизирует завод для Nucor в штате Юта
10:22
За пять лет Метинвест направил на развитие Мариуполя 362 млн грн
10:14
Богуслаев извлекает выгоды из клинча по делу Мотор Сич между Киевом, Вашингтоном и Пекином
09:57
В 2020 году мировое производство алюминия выросло на 2,5%
09:28
Арест Навального может стать причиной окончательной остановки строительства Северного потока - 2
08:59
В мире снизился спрос на никель
08:28
Украине нужно инициировать вопрос создания газотранспортного консорциума - Магера
08:12
Обсуждение Стратегии экономического развития не должно стать бесполезной пиар-инициативой - Магомедов
20.01.21
17:57
Зоря-Машпроект должно стать головным предприятием холдинга Морские системы
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!